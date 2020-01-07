Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı

07.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:18

Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon sırasında, polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Erenköy Mahallesi Zaim Sokak'ta hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 4 zanlının içinde bulunduğu aracın önünü kesti.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerin polise silahla ateş etmesi sonucu, bir polis memuru hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışması sonucu, şüphelilerden Sinan Y, Erdal B. ve Murat A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, silahla ateş ederek kaçan ve isminin Halit Ş. olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA