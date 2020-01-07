Kadıköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı
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Kadıköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı.

07.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:20
Kadıköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş açtı

Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren ekiplerine, şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis ayağından hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Kaçan bir kişinin yakalanması için polis operasyon düzenlerken, olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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