KADIKÖY'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI; ÇALDIKLARI TELEVİZYONLARI YOLA ATIP KAÇTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KADIKÖY'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI; ÇALDIKLARI TELEVİZYONLARI YOLA ATIP KAÇTILAR

22.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:43
KADIKÖY'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI; ÇALDIKLARI TELEVİZYONLARI YOLA ATIP KAÇTILAR

Kadıköy'de atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kadıköy'de atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çaldıkları televizyonları yola atan şüpheliler, ardından motosikleten inerek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerden biri yakalanırken, televizyonların  çalınma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKLAŞIK 20 BİN LİRA DEĞERİNDE 4 TELEVİZYON ÇALDILAR

Olay, Sahrayıcedit  Mahallesi'nde önceki gün saat 11.30  sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan bir beyaz eşya mağazasına, kağıt toplanan motosikletle 2 kişi geldi. Hırsızlar motosikletten inerek yaya olarak mağazanın etrafında dolaşmaya başladı. Hırsızlar bir süre sonra mağazanın arka kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar içerden yaklaşık 20 bin lira değerindeki 4 LED televizyonu alarak geldikleri motosiklete taşımaya başladı. Hırsızlık olayını gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDIOlay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Motosikletle gelen hırsızlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Göztepe Köprüsü'nden Libadiye Caddesi'ne doğru kaçan hırsızlar daha sonra D-100 Karayoluna  geçerek ters yönden kaçmaya başladı. Hırsızlar çaldıkları televizyonları yola attıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.  

HIRSIZLIK KAMERADAŞüphelilerden 16 yaşındaki T.K  yakalanarak polis merkezine götürülürken, diğer şüpheli kaçtı. Çalınan televizyonlar yoldan toplanarak polis aracına kondu. Ekipler kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları televizyonları motosiklete taşırken görülüyor.

Görüntü dökümü: ----------------------(Güvenlik kamerası)-Şüphelilerin mağazanın arka tarafında yürümesi-Çaldıkları televizyonlar taşıması--Polis ekiplerinden görüntü-Yakalanan yaşı küçük şüpheli-Çalınan televizyonlar-Atık kağıt topladıkları motosiklet-Televizyonların polis aracına konması-Görgü tanıkları ile röp-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Seren Serengil Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Arda Turan Çağdaş Atan Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Bakan İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KADIKÖY'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI; ÇALDIKLARI TELEVİZYONLARI YOLA ATIP KAÇTILAR | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 09:43:09. #1.14#
title