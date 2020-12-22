KADIKÖY'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI; ÇALDIKLARI TELEVİZYONLARI YOLA ATIP KAÇTILAR

Kadıköy'de atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çaldıkları televizyonları yola atan şüpheliler, ardından motosikleten inerek yaya olarak kaçtı. Şüphelilerden biri yakalanırken, televizyonların çalınma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKLAŞIK 20 BİN LİRA DEĞERİNDE 4 TELEVİZYON ÇALDILAR

Olay, Sahrayıcedit Mahallesi'nde önceki gün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan bir beyaz eşya mağazasına, kağıt toplanan motosikletle 2 kişi geldi. Hırsızlar motosikletten inerek yaya olarak mağazanın etrafında dolaşmaya başladı. Hırsızlar bir süre sonra mağazanın arka kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar içerden yaklaşık 20 bin lira değerindeki 4 LED televizyonu alarak geldikleri motosiklete taşımaya başladı. Hırsızlık olayını gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDIOlay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Motosikletle gelen hırsızlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Göztepe Köprüsü'nden Libadiye Caddesi'ne doğru kaçan hırsızlar daha sonra D-100 Karayoluna geçerek ters yönden kaçmaya başladı. Hırsızlar çaldıkları televizyonları yola attıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.

HIRSIZLIK KAMERADAŞüphelilerden 16 yaşındaki T.K yakalanarak polis merkezine götürülürken, diğer şüpheli kaçtı. Çalınan televizyonlar yoldan toplanarak polis aracına kondu. Ekipler kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları televizyonları motosiklete taşırken görülüyor.

Görüntü dökümü: ----------------------(Güvenlik kamerası)-Şüphelilerin mağazanın arka tarafında yürümesi-Çaldıkları televizyonlar taşıması--Polis ekiplerinden görüntü-Yakalanan yaşı küçük şüpheli-Çalınan televizyonlar-Atık kağıt topladıkları motosiklet-Televizyonların polis aracına konması-Görgü tanıkları ile röp-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı