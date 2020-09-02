KADIKÖY'DE HEM KEDİYİ HEM DE O ANLARI GÖRÜNTÜLEYEN KADINI DARP ETTİ KADIKÖY'DE HEM KEDİYİ HEM DE O ANLARI GÖRÜNTÜLEYEN KADINI DARP ETTİHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)- Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE HEM KEDİYİ HEM DE O ANLARI GÖRÜNTÜLEYEN KADINI DARP ETTİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA)- Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı darp etti.

Olay, Rasimpaşa Mahallesi'nde Perşembe Günü yaşandı. İddiaya göre, Esra Yılmaz, işe gittiği sırada sokakta ismi öğrenilemeyen bir kadının yerde bulunan bir poşeti tekmelediğini gördü. Tekmelenen poşetten kedi çıktığını gören Yılmaz, kadına tepki gösterdi. Kediye eziyet eden kadını hakaretine ve saldırısına maruz kalan Esra Yılmaz, kadından şikayetçi oldu.

"VİDEO ÇEKMEYE BAŞLAYINCA SALDIRDI"

Esra Yılmaz, "Evimden çıkıp iş yerine doğru giderken kadının sokak içerisinde bir şeyler yaptığını gördüm. Yanına gittiğimde gayriihtiyari bir şekilde durup onu izledim. Kadın beni gördükten sonra rahatsız olmuş olacak ki poşeti ters çevirip silkeledi. İçinden karnı burnunda bir kedi çıktı. 'Ne yapıyorsun?' diye sorduğumda, 'Evime girdi, etrafa çişini, kakasını yaptı' dedi. Bu onu tekmelemen için yeterli bir sebep değil dedim. Orada bana hakaret etmeye başladı. Daha fazla iletişim kuramayacağımızı fark ettiğimde telefonumu çıkarıp kayıt almaya başladım. Çünkü bana hakaret etmekten, küfür etmekten hiç vazgeçmedi. Video çekene kadar herhangi bir saldırı yoktu. Hakaret ediyordu. Video çekmeye başladığımda direkt üzerime saldırdı. Videonun daha fazla devam etmesi gerekiyordu ama o kadar sert bir şekilde saldırıya uğradım ki telefon elimden düştü ve video da durdu" dedi.

KEDİYE YARDIM ETMEK İSTİYORUM

Darp raporu aldığını belirten Esra Yılmaz, "Önce gittim darp raporu aldım. Sonra karakola gidip ifademi verdim. Daha sonra da şikayetçi olduğumu belirttim. Hayvana yapılan eziyetle ilgili herhangi bir cezanın olmadığının farkındayım. En azından bana yapılan darp için dava açılsın. Adliyeye gidip gelelim. Hayvana yapılan eziyetin bir cezası olmadığını biliyorum ve ona yardım etmek istiyorum. Kedi olaydan sonra can havliyle o kadar hızlı kaçtı ki olay bittikten sonra aradım bulamadım. Her gün işe giderken ve iş çıkışı bakıyorum ama bulamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA