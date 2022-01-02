KADIKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Haberler
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KADIKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de seyir halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de seyir halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Fenerbahçe Alageyik Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında seyir halinde olan Vahit Gedik yönetimindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Dumanları gören Gedik, aracı kenara çektikten sonra aşağı indi. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden sürücü başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bir kadın itfaiye erinin de söndürme çalışmalara katıldığı görüldü. Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Hafif ticari aracın alev topuna döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın ön kaputundan alevlerin çıktığı, sürücü Vahit Gedik'in yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği ve alevlerin tekrar yükselerek tüm aracı sardığı görülüyor.

KADIKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

KADIKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

KADIKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

KADIKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

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