Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı

12.03.2021 00:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:26

Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı Kadıköy'de bir şahıs park halindeki aracın camını kırarak arka koltukta bulunan çantayı alıp, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir şahıs park halindeki aracın camını kırarak arka koltukta bulunan çantayı alıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Yenisahra Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın yanına gelen şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığı esnada aracın arka camını elindeki sert cisimle vurarak patlattı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, aracın arka koltuğunda bulunan bir çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"Arkasında kanıtta bırakmamış"

Yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakini Merve Ö. "Öncelikle burada bu tarz bir olay yaşandığı için üzgünüz. Araç sahibi olan kişi burada bir adrese çalışmak için gelmiş. Güvenlik kamerasını izlediğimizde beyaz bir aracın yanına gelen adamın camı kırıp, çantayı alıp gittiğini gördük. Camı kırdığı meteryali de götürmeyi unutmamış. Arkasında kanıtta bırakmamış. Hırsızlığı yapan kişinin yoldan geçen biri ya da aracı takip ederek buraya da gelmiş olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı
Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı
Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı
Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de güpegündüz arabanın camını patlatıp, hırsızlık yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 00:27:23. #1.14#
title