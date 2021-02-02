Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı

02.02.2021 23:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:58
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

- İstanbul

Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir İntihar Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 23:58:31. #1.14#
title