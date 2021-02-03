Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

03.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:21
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

 BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı


Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Özcan Deniz Didem Kınalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:21:03. #1.14#
title