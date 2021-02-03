Son dakika haberi | Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı