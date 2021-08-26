Son dakika haberleri... Kadıköy'de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada
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Son dakika haberleri... Kadıköy'de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada

Son dakika haberleri... Kadıköy'de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kadıköy'de 'martı' isimli elektrikli scooter kiralayan iki genç kız E-5 karayolunda yasak olmasına rağmen yolculuk etti.

Kadıköy'de 'martı' isimli elektrikli scooter kiralayan iki genç kız E-5 karayolunda yasak olmasına rağmen yolculuk etti. Araçların hızla geçtiği anlarda bir yandan telefonla oynayan diğer yandan scooter süren genç kızların tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektrikli scooter sürücüsü iki genç kız tek bir scooter üzerinde E-5'te yolculuk yaptı. E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde yanlarından hızla geçen araçlara aldırış etmeden seyir etmeye devam eden gençler, hem trafikteki diğer sürücüleri hem de kendi canlarını tehlikeye attı.

Öte yandan bir eliyle telefon kullanan diğer eliyle ise martıyı süren gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Son dakika haberleri... Kadıköy'de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Kadıköy'de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Kadıköy'de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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