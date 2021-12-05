Kadıköy'de genç grafiker sanatını tabelalara taşıdı

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de genç grafiker, sokak tabelaları üzerine yazdığı sözlerle dikkatleri üzerine topladı. Birçok toplumsal sorunu mizahi bir dille hazırladığı tabela üzerine işleyen grafikerin çalışmaları beğeni topluyor.

Kadıköy'de, Cihat Kablan isimli genç toplumsal konulara ilişkin hazırladığı özlü ve mizahi sözleri sokak tabelalarına ve brandalara uyguluyor. Vatandaşların, Kadıköy sokaklarında sıkça rastladığı çalışmalar ise büyük beğeni topluyor. Kablan, çalışmalarıyla insanların toplumdan kopamayacağını ve problemlerin herkesin sorumluluğunda olduğunu sanatı ile aktarmaya çalışıyor.

"Düşüncelerimi sanata dönüştürdüm"

Hazırladığı çalışmalar üzerine konuşan Cihat Kablan, "Yaklaşık 3 yıldır dijital sanatla ilgileniyorum. Geçen Mart aylarında bunları bir içeriğe dökme kaygısı oluştu. Hayatla ilgili hepimizin yaşadığı çıkmazlar var. Özellikle pandemi döneminde de bunları yoğun hissettiğim içime dönük yaşadığım bir süreçti. Dolayısıyla düşündüğüm şeyleri dışa vurmak adına bunları içerik olarak sunmaya başladım. Sokak tabelalarıyla da buna yön vermiş oldum. Ürettiğim dijital içerikleri sokak tabelalarını kullanarak farklı başlıklarda farklı sokak isimleri uyarlamalarıyla dijital sanata dönüştürmüş oldum" diye konuştu. - İSTANBUL