Kadıköy'de genç fenomen Aleyna Yaren motosikletiyle kaza yaptı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Yaren, Kadıköy'de motosiklet kazası geçirdi. Otomobille çarpışan genç fenomen yola savruldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesapları üzerinden motosiklet sürdüğü anları paylaşarak çok sayıda takipçi edinen fenomen Aleyna Yaren, geçtiğimiz akşam 21.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde motosiklet kazası geçirdi. Sürücüsü olduğu motosiklet ile sokak içerisinden caddeye giriş yapan Yaren, o esnada cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden fırlayan genç fenomen yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazadan yara alamadan kurtulan genç fenomeni tedbir amaçlı ayakta kontrol etti.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ters yönden girince otomobile çarptım"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan fenomen Aleyna Yaren, "Normalde Avrupa Yakası'nda yaşıyorum. Kuzenimde kalmak için Anadolu Yakası'na geçmiştim. Burada yolları fazla bilmediğim için navigasyonla ilerliyordum. Gitmem gereken yolda metro çalışması olduğu için farklı bir güzergaha girmek zorunda kaldım. Ters yönden de caddeye girince otomobil ile çarpıştım. Suç aslında bende. Neyse ki motosiklet üzerindeyken gerekli önlemleri almış korumalıklarımı takmıştım. Motosikletimde ve çarptığım araçta ufak çapta maddi hasar oluştu" diye konuştu. - İSTANBUL