Kadıköy'de gece denetimleri: 1.2 milyon TL ceza, 159 araç trafikten men

Kadıköy'de 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve asayiş ekipleri birlikte görev aldı.

Kadıköy'de 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve asayiş ekipleri birlikte görev aldı. 5 bin 50 aracın kontrol edildiği uygulamalarda toplamda 1 milyon 278 bin 385 TL ceza kesilirken 159 araç trafikten men edildi.

İstanbul Kadıköy'de trafik güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 5 bin 50 araç kontrol edildi. Trafik ekipleri araçlar üzerinde teknik ve evrak kontrolleri gerçekleştirirken, asayiş ekipleri de uygulama noktalarında GBT sorgusu, üst araması ve araçlarda inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde çeşitli trafik ihlallerinden 293 sürücüye toplam 843 bin 206 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 159 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda özellikle yüksek ses çıkaran araçlar, muayenesiz araç kullanımı, teknik değişikliklerin ruhsata işletilmemesi, sürüş güvenliğini bozacak aksesuar kullanımı, mevzuata aykırı araç değişiklikleri ve sigortasız araç kullanımı gibi ihlaller dikkat çekti. Böylece gün süren denetimlerde trafik ve asayiş ekipleri tarafından toplam 1 milyon 278 bin 385 TL para cezası kesildi.

Yetkililer, Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

