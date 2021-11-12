Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı - Haberler
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Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

KADIKÖY'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darp edildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı Turist çift tarafından darp edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat ile  bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat yüzünden yaralandı

Kadıköy'de tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat yüzünden yaralandı

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