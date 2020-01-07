Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu
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Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu

Kadıköy'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi.

07.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:05
Kadıköy'de fırtına nedeniyle nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu

'de fırtına nedeniyle bir ağaç enerji teline devrildi. Ağaç devrilmesi sonrası Kadıköy-Moda nostaljik tramvay seferleri bir süre durdu. Ağacın kesilerek devrildiği yerden kaldırılmasının ardından tekrar enerji verilmesiyle seferler yeniden başladı.

İstanbul'da etkili olan fırtına ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kadıköy'de bir ağaç enerji teline devrilince Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay seferleri durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek devrildiği yerden kaldırıldı. Tekrar enerji verilmesiyle seferler bir süre sonra başladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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