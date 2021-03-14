Kadıköy'de 'Fidanlar' tribünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de 'Fidanlar' tribünde

14.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:59
Kadıköy'de 'Fidanlar' tribünde

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde ağaç fidanları yer aldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadıköy'de 'Fidanlar' tribünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de 'Fidanlar' tribünde - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 19:02:07. #1.15#
title