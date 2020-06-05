KADIKÖY'DE FECİ KAZA..AYAĞI TAKILINCA OTOBÜSÜN ARKA TEKERLEĞİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
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KADIKÖY'DE FECİ KAZA..AYAĞI TAKILINCA OTOBÜSÜN ARKA TEKERLEĞİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL-DHAKadıköy'de 55 yaşındaki bir kişi yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağının takılması sonucu dengesini kaybedince seyir halindeki bir otobüsün lastiğinin altında kaldı.

05.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:06

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de 55 yaşındaki bir kişi yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağının takılması sonucu dengesini kaybedince seyir halindeki bir otobüsün lastiğinin altında kaldı. Feci kazada Mustafa Efiloğlu hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağının kaldırıma takılması sonucu dengesini kaybetti. Bu sırada 14 C Kadıköy-Üsküdar Devlet Hastanesi hatli İstanbul A.Ş ye ait otobüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Otobüsün sürücüsü kazayı fark etmeyerek yola devam etti. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Efiloğlu'nun hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Ekipler kaza sonucu olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsünü arıyor. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Görgü tanığı Erdoğan Dağlı 'Yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağı tökezleyince otobüsün arka lastiğinin altında kaldı. Otobüse yeşil yanıyordu. Otobüs biraz ilerde durdu, sonra yoluna devam etti diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

KADIKÖY'DE FECİ KAZA..AYAĞI TAKILINCA OTOBÜSÜN ARKA TEKERLEĞİNİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaynak: DHA

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