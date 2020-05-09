Kadıköy'de feci kaza: 2 itfaiyeci yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadıköy'de feci kaza: 2 itfaiyeci yaralandı

Kadıköy'de feci kaza: 2 itfaiyeci yaralandı
09.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:15

Kadıköy'de itfaiye erlerinin tatbikatı az kalsın faciayla sonlanıyordu.

Kadıköy'de itfaiye erlerinin tatbikatı az kalsın faciayla sonlanıyordu. İtfaiye aracının merdiveni kırılınca iki itfaiye eri apartmanın çatısına düştü. Yaralanan iki itfaiye erinden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kırılan merdivenin yola düşmesiyle ortalık savaş alanına dönerken, merdivenin üzerine düştüğü bir otomobil hasar aldı. Yaralı itfaiye erleri merdiven aracı ile itfaiyeciler tarafından çatıdan alınarak ambulansa koyuldu. Bir itfaiye eri ise yaralanan meslektaşları için gözyaşı döktü.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda itfaiye erlerinin tatbikatı sırasında meydan geldi. İddiaya göre, itfaiye erleri merdiven aracı ile tatbikat yaptıkları sırada merdiven kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından merdiven yardımıyla çatıdan alınarak olay yerindeki ambulanslara koyuldu. Kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, merdivenin üzerine düştüğü bir otomobil hasar aldı. Bir itfaiye eri ise yaralı meslektaşları için olay yerinde gözyaşı döktü. Çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle pencerelerinden olan biteni izledi.

Olaya tanık olan bir iş yerinde çalışan Maşuk Delal, "İçeride çalışıyordum, baktım ses geldi. Deprem oldu sandım. Dışarı çıkınca baktım vinç arabanın üstüne düşmüş. Geri kaçtım. Ben yaralı bir itfaiyeci gördüm" dedi.

Yaralanan itfaiyecilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı Haber
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kadıköy'de feci kaza: 2 itfaiyeci yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 12:48:43. #1.14#
title