KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ

20.08.2019 22:43

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde yasaya aykırı şekilde toplanan gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde defalarca anons edildiği hatırlatılarak, "gruptaki göstericilerin direnmeleri ve dağılmamaları üzerine görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmeleri sonrasında bir esnafın tepki göstermesi üzerine, esnaf vatandaş göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklanmak suretiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır. Olaylar boyunca 16 şüpheli gözaltına alınmış, müdahale esnasında 3 güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bıçaklama olayının faili olan şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

Bir görgü tanığı, "O anda yolu açmak İçin çöp konteynerini kaldırmak istedi. Adamı bıçakladılar göstericiler. Vatandaş yani sadece vatandaş. Adamın hiç bir suçu günahı yok, yazık. Durumu iyi şu anda. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin göstericilere müdahalesi

-Yapılan gözaltılar

-Bıçaklamayı gören esnaf ile röp

-Olayın yaşandığı yer

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detay

Kaynak: DHA