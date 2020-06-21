KADIKÖY'DE EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN GİTTİKLERİ PARKTA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR -1
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KADIKÖY'DE EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN GİTTİKLERİ PARKTA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR -1

Kadıköy'de evlilik teklifi yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı.

21.06.2020 02:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 02:14

Kadıköy'de evlilik teklifi yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gidenlerden 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay. Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'ndeki Kalamış Parkı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Evlilik teklifi yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden grubu uyarmak istedi. Bu esnada, kavga eden grup içinden bir kişi silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı. Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gelen gruptan 1'tanesi ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olaya karıştığı iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis olayda kullanıldığı düşünülen bir silaha da el koydu. Olay nedeniyle toplanan meraklı vatandaşları polis sık sık anons yaparak dağıtmaya çalıştı. Olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere ise bir kadın saldırmak istedi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

KADIKÖY'DE EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN GİTTİKLERİ PARKTA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR -1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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