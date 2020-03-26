Kadıköy'de, evinden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı Kadıköy Belediyesi, kurduğu Korona Kriz Masası ile sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadıköy Belediyesi, kurduğu Korona Kriz Masası ile sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kriz masası, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Sağlık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile hizmet veriyor.

Kriz masasında, Kadıköy Kaymakamlığı ile koordineli olarak Vefa Sosyal Destek Grubundan ve Kadıköy Belediyesinin 444 55 22 numaralı çağrı merkezine gelen sıcak yemek, ilaç ve market alışveriş talepleri alınıyor.

Yaşlılar için sıcak yemek

Korona Kriz Masası'nda dönüşümlü çalışan yaklaşık 80 personel, vatandaşlardan gelen taleplere yanıt veriyor.

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin vatandaşın talebine cevap veren masa, 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarının, sağlık önlemlerini gözeterek ve sosyal mesafe korunarak, kapılarına kadar teslim edilmesini sağlıyor.

Ayrıca ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtımına da başlayan belediye ekipleri, belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekleri, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor.

Kapasitenin günbegün arttırıldığı çalışmalarda bugün 600 haneye sıcak yemek dağıtıldı.

Kaynak: AA