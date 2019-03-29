Kadıköy'de Evden 1 Milyon Liralık Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

KADIKÖY'de bir iş adamının evine girerek toplam 1 milyon 30 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi çalarak kaçtıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin apartmana girişleri ve ellerindeki bavullarla çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

APARTMANDAN BAVULLA ÇIKMIŞLAR

Kadıköy,'de 13 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir apartmanda meydana gelen olayda hırsızlar evin içinde bulunan, toplamda 1 milyon 30 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi çalarak kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin sanki apartman sakini gibi rahatça içeri girdikleri, bir süre içerde kaldıktan sonra bavul ve poşetlerle apartmandan çıktıkları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada şüpheliler İsmail D.(43), Mehmet C.(30) ve Mehmet A.(35)'yı Bakırköy'de gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA POLİS GELİŞ KAYITLARI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden İsmail D.'nin daha önceden 3 evden hırsızlık, 1 gasp, 2 kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak, Mehmet C.'nin 21 adet evden hırsızlık, 3 kez uyuşturucu kullanmak, 1 adet cinsel saldırı, Mehmet A.'nın 4 adet evden hırsızlık,, 2 kez uyuşturucu kullanmak, 1 adet sahtecilik suçlarından daha önceden yakalandığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA