Kadıköy'de ev yangını

18.10.2019 21:12

Kadıköy'de 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan'da 11 katlı bir binanın 7. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA