KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
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KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de öğle saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Kadıköy'de öğle saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Kadıköy, Cemil Topuzlu Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi. Yaşanan olay sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yola devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Olayı gören Hakan Yelkenci "Çok şiddetli rüzgar esiyordu. Ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Yol kapandı. İtfaiye ekipleri geldi. Bir saattir trafik kapalı, insanlar mağdur" dedi.

KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
KADIKÖY'DE ETKİLİ OLAN RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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