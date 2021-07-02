Kadıköy'de esnaf ile zabıta arasında gerginlik

KADIKÖY'de esnaf ile zabıta arasında kaldırım işgali gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

KADIKÖY'de esnaf ile zabıta arasında kaldırım işgali gerekçesiyle gerginlik yaşandı. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, esnafın işyerleri önüne koyduğu masa ve sandalyelere el koyunca arbede çıktı.

Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde buluna bazı kafe ve restoranların kaldırıma koyduğu masa ve sandalyelere el koydu. Kamyonetlerle sokağa gelen zabıta ekipleri, masa ve sandalyeleri tek tek kamyonetlere yüklemeye başladı. Bu sırada esnafla zabıta arasında arbede yaşandı. Yaşanan bu gerginlik cep telefonu kamerasına da yansıdı. Arbedede Ayhan Kütük adlı esnaf yaralandı.

"BU ŞEKİLDE BENİM MALIMI ALAMAZSIN"

Kadıköy'de kafe işleten Nihal Düzkesen, "Dışardan sesler gelmeye başladı. Dışarı bir çıktım, zorla masalarımızı sandalyelerimizi alıyorlar. Yani ben tutuyorum, zabıta çekiyor, şikayet var diye. Şikayet vardır. Ama bu şekilde benim malımı alamazsın. Yani resmen gasp ettiler. Bu şekilde olmaz, herkesin bir adabı var. Varsa suçumuz kesin cezamızı" dedi. Bir başka işletmeci Neşenur Altunkaya ise "Gerçekten görüntü korkunçtu. Çünkü belediyenin zabıta ekipleri orada masaları kırarak, insanlara sert müdahale ederek, bütün masaları tek tek kendi kamyonlarına atmaya başladılar. Seslenmeye çalıştık. Ceza yazın, ikazda bulunun ama bu şekilde muamele yapmayın. Yani insani bir muamele değildi" şeklinde konuştu.Eda Göle de "Her şey çok hızlı gelişti zaten. Hiçbir uyarı hiçbir önceden haber etme olmadan müşterilerim otururken önlerinden masa sandalye çekilerek, kırıla kırıla hepsi alınıp götürüldü" şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDIÖte yandan Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kafe önlerinde yaya ve engelli aracı geçişlerini engellememek/zora sokmamak için belirlenmiş alanının dışına çıkan masalar; söz konusu gerekçeden dolayı kaldırılmıştır. Tüm masalar için böyle bir uygulama yoktur" denildi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı