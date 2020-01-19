Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

KADIKÖY'de eşi ve annesini öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:44
Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
KADIKÖY'de  eşi ve annesini öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında Tahsin (38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Yüksekova (37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartışmış, daha sonra da silahla bir kaç el ateş etmişti. Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdıktan sonra dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Tahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Yüksekova emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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