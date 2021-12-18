Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan 3 taksi sürücüsüne toplamda 432 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadıkları gerekçesi ile durdurulan 3 taksi sürücüsüne toplamda 432 TL cezai işlem uygulandı.

"Yeni yolcu aldım emniyet kemeri takmayı unuttum"

Kemer takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, "Emniyet kemeri ile alakalı rutin kontrol. Yeni yolcu aldım kemeri takmayı unuttum. O kadar başka bir şey yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan ticari taksilere ceza

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim

 Son Dakika: İstanbul'da facia! Annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 2 çocuk feci şekilde can verdi

Son Dakika: İstanbul'da facia! Annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 2 çocuk feci şekilde can verdi

 Fuhuş baronu için yolun sonu! Çalıştırdığı 33 kadınla birlikte yakalandı

Fuhuş baronu için yolun sonu! Çalıştırdığı 33 kadınla birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title