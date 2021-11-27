Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza - Haberler
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza

Kadıköy'de taksilere yönelik gerçekleştirilen demetimde, ehliyet kemeri takmadığı tespit edilen taksi sürücüsüne 144 TL ceza kesildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de taksilere yönelik gerçekleştirilen demetimde, ehliyet kemeri takmadığı tespit edilen taksi sürücüsüne 144 TL ceza kesildi. Ceza kesilen taksi sürücüsü, "Yolcu indirdim, ondan ehliyet kemeri takamadım" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmamaları konularına yönelik denetim yaptı. Denetimde taksi sürücüleri durdurulup belge ve evrakları da kontrol edilirken, şüpheli görülen araçlar durdurulup korsan taksi olup olmadığına dair denetim de yapıldı.

Denetimde, ehliyet kemeri takmayan taksi sürücüsüne 144 TL cezai işlem uygulandı.

Ceza kesilen sürücü, "Yolcu indirdim, ondan ehliyet kemerini takamadım. Memur beyler görevini yapıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciye ceza

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