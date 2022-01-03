Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza - Haberler
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan 4 taksiciye ceza kesildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de taksicilere yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan 4 taksiciye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksiler durdurularak sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller de yapıldı. Emniyet kemeri takmayan 4 taksi şoförüne 198 TL den toplamda  792 TL ceza kesildi.


Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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