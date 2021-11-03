Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi - Haberler
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Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yaya yolunu kullanan 5 elektrikli scooter ve motosiklet sürücüsüne toplamda bin 570TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Polisleri elektrikli scooter ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen denetimde yaya yolunu kullanan scooter ve motosiklet sürücülerine polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Kaldırımı kullanan 5 scooter ve motosiklet sürücüsüne toplamda bin 570 TL cezai işlem uygulandı. Yaya yolunu kullandığı gerekçesi ile ceza kesilen elektrikli scooter sürücüsü, ceza makbuzunu almadan, "cezayı ödemeyeceğim" diyerek uzaklaştı. - İSTANBUL

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

Kadıköy'de elektrikli scooter ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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