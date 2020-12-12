Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler

12.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:24
Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine veya iş yerlerine gitmek için Kadıköy'de duraklarda otobüs bekledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen Cuma saat 21.00'dan pazartesi saat 05.00'a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı. Kadıköy, Uzunçayır otobüs durağında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine ve işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekledi. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Öte yandan Kadıköy'ün en işlek meydanı olan Kadıköy meydanı da kısıtlama sonrasında boş kaldı.


- İstanbul
Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler
Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler
Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler
Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler
Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi
Vali Masatlı'dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi
Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor
Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor
Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında denetim
Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında denetim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Sörloth Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 10:24:02. #1.15#
title