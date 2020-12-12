Kadıköy'de duraklarda otobüs beklediler
12.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:24
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine veya iş yerlerine gitmek için Kadıköy'de duraklarda otobüs bekledi.
- İstanbul
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen Cuma saat 21.00'dan pazartesi saat 05.00'a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı. Kadıköy, Uzunçayır otobüs durağında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine ve işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekledi. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Öte yandan Kadıköy'ün en işlek meydanı olan Kadıköy meydanı da kısıtlama sonrasında boş kaldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı