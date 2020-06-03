Kadıköy'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadıköy'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği

Bisikletliler Derneğince "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kadıköy'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği
03.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:56

Bisikletliler Derneğince "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bağdat Caddesi Göztepe Parkı girişinde düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri bisikletlerin teknik kontrolünü yaptı.

Bisikletlerin lastik havası, fren ve zincir yağı kontrolleri yapılırken küçük arızalar giderildi, kullanıcılara da çeşitli aksesuarlar hediye edildi.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz yaptığı açıklamada, 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü ilan edildiğini hatırlatarak, "Biz de bu önemli gün dolayısıyla bisikletlere ücretsiz check-up yapacağız. Müdahale edebileceğimiz arızası varsa küçük onarımlarla gidereceğiz. Büyük arızası varsa servislere yönlendireceğiz. Aynı zamanda onlara küçük hediyelerimiz olacak." dedi.

Suyabatmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bisiklet kullanımının öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatarak, "Çünkü insanlar daha fazla spor yapmak isteyerek hava kirliliğinin azalmasını istiyor. Ayrıca tasarruf yapmak da istiyor. Bütün bunları bisiklet kullanımı sayesinde sağlayabiliyor. Kent içindeki kısa mesafe ulaşımlarda ideal bir ulaşım aracı. Sağlıklı ve çevreci. Bisiklet zillerinin sesini sağlığın ve temizliğin sembol sesi olarak ifade ediyoruz. Bisiklet her yönüyle sağlıklıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına...
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Çağlar Çorumlu
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kadıköy'de Dünya Bisiklet Günü etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 13:55:59. #1.15#
title