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KADIKÖY'DE DRONLU TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Dron ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetimler esnasında durdurulan 3 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için 144 lira para cezası kesildi. Emniyet kemeri ihlalinden ceza yazılan bir sürücü 'İşten çıktım şimdi kemeri takmam gerekiyordu, hata bizim" diye konuştu.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

KADIKÖY'DE DRONLU TRAFİK DENETİMİ

KADIKÖY'DE DRONLU TRAFİK DENETİMİ

KADIKÖY'DE DRONLU TRAFİK DENETİMİ

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