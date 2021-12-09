KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI - Haberler
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KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde bir pikap sürücüsü 2 kere üst üste kırmızı ışık ihlali yaptı. Cezayı 2'ye katladı.

Trafik ekipleri, Kadıköy Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, dronedan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan bir kişiye emniyet kemerini takmamaktan 144 lira ceza kesildi.

ÜST ÜSTE KIRMIZI IŞIKTAN GEÇTİ

Droneli ile tespit edilen 34 ROB 35 plakalı pikap sürücüsü, üst üste iki kere kırmızı ışık ihlali yaptı. Droneye yakalanan sürücüye iki ceza kesildi. Öte yandan 4 sürücüye daha kırmızı ışık ihalili nedeniyle 314'er lira para cezası kesildi.

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

KADIKÖY'DE DRONE ÜST ÜSTE 2 KERE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

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