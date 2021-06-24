Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
- Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi Kadıköy'de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı.
- Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
İSTANBUL - Kadıköy'de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy'de Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulanırken, sürücülerin GBT sorgusu yapıldı. Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor