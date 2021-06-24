Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

- Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi Kadıköy'de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı.

- Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Kadıköy'de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy'de Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulanırken, sürücülerin GBT sorgusu yapıldı. Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek.

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:13:56. #1.14#

title