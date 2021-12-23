KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de drone destekli emniyet kemeri uygulaması

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik Kadıköy'de drone destekli denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülere yönelik Kadıköy Şaşkınbakkal Caddesi'nde drone destekli denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadıkları gerekçesi ile durdurulan 3 sürücüye toplamda 432 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesi ile cezai işlem uygulanan İsmail Demir, "Kemerden dolayı ceza yedim. İşten çıktım, doğrudur takılması gerekiyor. Hata bizim" ifadelerini kullandı.