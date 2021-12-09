Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı - Haberler
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Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı Kadıköy'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı

İSTANBUL - Kadıköy'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere 144'er lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla drone tipi hava aracıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanma hatalı şerit değiştirme gibi trafik kuralları ihlalleri konusunda sürücüler uyarıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye ise 144'er lira para cezası uygulandı.

Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı

Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı

Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı

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