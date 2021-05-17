Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
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Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı

Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de yabancı uyruklu genç kadın, bir diş doktoru tarafından tacize uğradığını söyleyince çevredeki vatandaşlar doktoru darp etti.

Kadıköy'de yabancı uyruklu genç kadın, bir diş doktoru tarafından tacize uğradığını söyleyince çevredeki vatandaşlar doktoru darp etti. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları sonrası doktorun suçsuz olduğu ortaya çıktı. Doktor ile yabancı uyruklu kadının arasında yaşananlar ve doktorun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taciz iddialarının asılsız olduğunu söyleyen doktor, "Benden para istedi. Talebini kabul etmeyince balkona çıkarak 'bana tecavüz ediyorlar' diye bağırmaya başladı. Sesleri duyanlar binanın önüne toplandı ve beni darp ettiler. Resmen yargısız infaz ettiler. Kamera kayıtları olmasaydı durumu ispatlayamayacaktık" diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, önceden temizlik işleriyle uğraştığı ve kısa süre önce işten ayrıldığı diş kliniğine gelen yabancı uyruklu genç kadın, diş doktoru olan patronu İsmail Berker'in yanına gelerek para istedi. Berker'den olumsuz yanıt alan genç kadın balkona çıkıp tacize uğradığını iddia ederek bağırmaya başladı. Sesler duyan çevredeki vatandaşlar diş kliniğinin olduğu apartman girişine gelerek aşağıya inen doktor Berker'i darp etti. Yaşanan olay sonrası adrese gelen polis ekipleri Berker'i gözaltına aldı. Konuya ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında incelenen kamera kayıtları sonrası Berker'in suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan doktor Berker'in darp edildiği o anlar ve genç kadın balkona çıkarak taciz iddiasını ortaya attığı dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yüklü miktarda para istedi"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Berker, "Bu kadın önceden bir çalışanımızdı ve işten ayrıldı. Son çalıştığı iş yeri de kendisine bir ev tahsis ediyor. Kendisi de bu eve erkek arkadaşını getirince işten çıkarılıyor. Parasız kaldığını söyleyerek benim yanıma geliyor. Bende para veremeyeceğimi söyleyince 'taciz ettiğini söylerim herkese' diye tehdit etti. Görüntülerde zaten her şey belli oluyor. Hiç bir şekilde kendisine temasım dahi olmadı. Ben bu şahsın talebini kabul etmeyince balkona çıkarak 'bana tecavüz ediyorlar' diye bağırmaya başladı. Sesleri duyanlar binanın önüne toplandı ve beni darp ettiler. Resmen yargısız infaz ettiler. Kamera kayıtları olmasaydı durumu ispatlayamayacaktık. Polislerimiz görüntüleri inceleyince serbest kaldım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı
Kadıköy'de 'doktor beni taciz etti' demişti, güvenlik kamerası ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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