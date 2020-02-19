KADIKÖY'DE DİREKSİYON ALTINA GİZLENEN UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU
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KADIKÖY'DE DİREKSİYON ALTINA GİZLENEN UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU

KADIKÖY'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi polis tarafından yakalandı.

19.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:10
KADIKÖY'DE DİREKSİYON ALTINA GİZLENEN UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU
KADIKÖY'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tarafından yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise direksiyonun altına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. 

ekipleri 'de bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. 4 şubat Salı günü ihbarcı kişi üzerinden satıcı ile irtibata geçen polis ekipleri şüpheli Mehmet A. (28) ile buluştu. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise, direksiyonun altına gizlenmiş ve 9 parça halinde kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Direksiyon altında bulunan uyuşturucu 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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