Kadıköy'de derbi heyecanı! İki takımın da ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'ndaki oynanacak dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19.00 başlayacak bu zorlu mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

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Sarı-lacivertliler, ligde kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı. Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

GÖKHAN GÖNÜL DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bıraktı.

Sakatlığı sebebiyle milli arada takımından ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde derbide eski takımına karşı forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, derbide kart görmesi durumunda Yukatel Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KALECİ ERSİN VE DORUKHAN CEZALI

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da bugünkü derbide forma giyemeyecek.

Milli maç arasında 8 oyuncusunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.

GÖKHAN TÖRE, LJAJIC VE HASIC FORMA GİYEMEYECEK

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Koronavirüs test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.

Medipol Başakşehir maçı öncesi Koronavirüs testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.