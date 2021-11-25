Kadıköy'de denize düşen kedi kurtarıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy'de Beşiktaş Vapur İskelesi yanında bir sokak kedisinin denize düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Deniz kenarındaki iskelenin beton blokları arasında kalan kedi, olay yerine gelen itfaiye ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kedi kaçarak uzaklaştı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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