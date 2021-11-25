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Kadıköy'de denize düşen kedi kurtarıldı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Kadıköy'de denize düşen kedi kurtarıldı

Kadıköy'de denize düşen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy'de Beşiktaş Vapur İskelesi yanında bir sokak kedisinin denize düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Deniz kenarındaki iskelenin beton blokları arasında kalan kedi, olay yerine gelen itfaiye ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kedi kaçarak uzaklaştı.

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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