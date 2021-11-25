Kadıköy'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kadıköy'de denize düşen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşen kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kadıköy'de Beşiktaş Vapur İskelesi yanında bir sokak kedisinin denize düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Deniz kenarındaki iskelenin beton blokları arasında kalan kedi, olay yerine gelen itfaiye ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkarılan kedi kaçarak uzaklaştı.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi: Kendimi korumak için bıçağımı çıkardım
Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri