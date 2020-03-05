Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu - Haber

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'de denizde bir erkek cesedi bulundu.

05.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:14
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

'de denizde bir erkek cesedi bulundu.

açıklarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Deniz Polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonuna çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin uzun süredir denizde olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler