Kadıköy'de denetimlerde vatandaşın tepkisi "Ben Moda da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum"
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Kadıköy'de denetimlerde vatandaşın tepkisi "Ben Moda da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum"

Kadıköy'de denetimlerde vatandaşın tepkisi "Ben Moda da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" Kadıköy'de koronavirüs tedbirleri denetlendi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri denetlenmeye başladı.

06.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:10

Kadıköy'de denetimlerde vatandaşın tepkisi "Ben Moda da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum"

Kadıköy'de koronavirüs tedbirleri denetlendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurdun dört bir yanında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri denetlenmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "En geniş denetimimizi yapacağız." açıklamasının ardından İstanbul'da da denetimler hız kazandı.

Kadıköy'de toplu taşıma araçları ve meydanda vatandaşlar uyarıldı

Anadolu Yakasının en kalabalık noktalarından birisi olan Kadıköy de sabah saatlerinde koronavirüs salgınıyla mücadele de altın kural olan 'Maske ve sosyal mesafe' denetlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kadıköy meydan da ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske konusunda uyararak maskeyi usulüne uygun şekilde kullanmayan vatandaşları ikaz etti. Genel anlamda maske kuralına uyulan Kadıköy de ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak. Denetim noktasında basına serzenişte bulunan bir vatandaş maske takmayan insanlardan dolayı rahatça dışarıya çıkamadığını belirterek, "Ben Moda da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

Kadıköy'de denetimlerde vatandaşın tepkisi 'Ben Moda da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum'

Kaynak: İHA

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