Kadıköy'de denetim; Maske takmayanlara ceza Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler maske takmayan vatandaşları tek tek durdurarak ceza yazdı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler devam ediyor. İstanbulluların birçoğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak ceza kesti. Kimi vatandaşlar ise polis denetimini gördükleri anda maskelerini yüzlerine taktı. Polis ekipleri; maskesiz fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyen vatandaşlara göz açtırmadı.

MASKELERİ CEPLERİNDE TAŞIDILAR

Bisiklete binen bir kişi "Bisiklet kullanırken çok sıkıntılı. Maske ile binmek zor. Bu nedenle çıkardım" diye konuştu. Maskesini cebinden çıkaran bisikletli cezadan kurtulamadı. Martıya binen bir kişi de "Yürürken takıyorum, maskem yanımda. Ekipler uyardı cezasını da biliyorum" diye konuştu. Cebinden çıkardığı maskeyi takan vatandaş cezai işlem sonrası martı ile yoluna devam etti.Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalarda bazı vatandaşların Kartal ve Pendik'te maske takmadığı, takanların ise maske çene altında olduğu görüldü.

Kaynak: DHA