Kadıköy'de Dehşet! 45 Yaşındaki Kadın, Mektup Bırakıp Siyanürle İntihar Etti
İstanbul Fenerbahçe'de 45 yaşlarında bir kadın, yakınına mektup bırakıp siyanürle yaşamına son verdi.
Fenerbahçe semtinde 8 katlı apartmanın 8. katında tek başına yaşayan bir kadın siyanür içerek intihar etti.
BIRAKTIĞI MEKTUPTA SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİĞİ YAZIYORDU
45 yaşlarındaki kadın uzun süredir evinden çıkmıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.
Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.
AFAD, SİYANÜR MADDE KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ
Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ardından AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.(Kaynak: Posta)
İşte, siyanürle intihar eden kadının yakınına bıraktığı o zarf:
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Yahu böyle bir olayda bile siyaset karıştıran denyolar var Hadi bende diyorum ki kemalizm belasından intihar etti. Oldumu ? Rahatladınız mı ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşerin derdine dermandır KUR AN. KUR AN sız canavardan beterdir insan. Allah a dayan saye sarıl Hikmete RAM ol. Yol budur bilmiyorum başka çıkar yol. Halikin namütenahi adı var en başı HAK. Ne büyük şey kul için Hakkı tutup kaldırmak. Hani Asabı Kiram ayrılalım derken mutlak sure i velasriyi okurlardı bu neden. Çünkü mahsun o büyük surede esrarı Falah başta hakiki iman geliyor, sonra salah. İşte kuzun insanlık dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mühürsüz oyları bastırmak için matbaaya verdim. Seçimde geriye düştüğümü görürsek sandıkların içine atacağızCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gitti akpnin bir oyu dahamı yoksa muhalefettenmiCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırANDSMERO: beyefendı kafayı yemıssın sıyanure ne dersın2 Yayından Kaldır