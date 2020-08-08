KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE GÖZALTI KADIKÖY'de değnekçilik yapan bir kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY'de değnekçilik yapan bir kişi gözaltına alındı.

Suadiye Mahallesi Selim Ragıp Emeç Sokak'ta bir vatandaşın, değnekçilik yapan bir kişiyi ihbar etmesinin ardından polis ekipleri harekete geçtii. Polis, E.S.'yi değnekçilik yaparken gördü. E.S. gözaltına alındı.Şüpheli, şikayetçi olan R.T. ile birlikte Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA