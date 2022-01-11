Kadıköy'de değnekçilik yapan iki kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Kadıköy'de değnekçilik yapan iki kişi suçüstü yakalandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de değnekçilik yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de değnekçilik yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, dün oynanan maç öncesinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi civarında yapılan denetimlerde, stat çevresindeki sokaklara park edilen araç sürücülerinden ücret talep eden K.Ç. ve O.C. sivil trafik polislerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca, kara yolu üzerinde park eden araçlardan işletme izni olmadan ücret alındığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Kadıköy'de değnekçilik yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Kadıköy'de değnekçilik yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Kadıköy'de değnekçilik yapan iki kişi suçüstü yakalandı

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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