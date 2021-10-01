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Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de Fenerbahçe stadı çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen değnekçi, vatandaş zannettiği polis memuru ile pazarlık yapınca yakayı ele verdi. Değnekçi ile polisin pazarlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Fenerbahçe stadı çevresinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler kapsamında, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde park eden araçların yanına yaklaşarak park ücreti adı altında para isteyen değnekçinin olduğu tespit edildi. Polis memurları da vatandaş gibi davranarak araçlarını cadde üzerine park etti. Değnekçi şahıs polis memurlarını vatandaş zannederek park ücreti talep etti.

Volkan K. isimli şahıs polislerce yakalandı. Şahıs, 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada

Değnekçi, polisle pazarlık yapınca yakayı ele verdi...O anlar kamerada
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