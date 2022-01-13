Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında bir kişi öldü, 5 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın saat 09.00 sıralarında Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'ta çıktı. 11 katlı binanın birinci katındaki daireden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler nedeniyle binada panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Binadan yaşayanlar kendilerini dışarı atarken 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinene gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yanan dairede inceleme yapan ekipler, 68 yaşındaki Hatice Çomçom'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ve itfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.