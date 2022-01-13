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Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KADIKÖY'DE 11 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında bir kişi öldü, 5 kişi ise dumandan etkilendi.

KADIKÖY'DE 11 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında bir kişi öldü, 5 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın saat 09.00 sıralarında Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'ta çıktı. 11 katlı binanın birinci katındaki daireden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler nedeniyle binada panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Binadan yaşayanlar kendilerini dışarı atarken 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinene gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yanan dairede inceleme yapan ekipler, 68 yaşındaki Hatice Çomçom'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatice Çomçom'un cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Binanın 11'inci katında oturan Dilek Kubilay, " Yangın merdiveni ve yangın alarmı var. Duman üst katlara kadar çıkmış. Alarmı duyunca hemen dışarı attık kendimizi "diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Kerem Yortumlu ise, "Daireden duman ve alevler yükseliyordu. Hemen zillere basarak binadakileri uyarmaya çalıştık dışarı çıkması için. Dumandan etkilenenler vardı" diye konuştu.

Yan binanın görevlisi olduğunu söyleyen Hüseyin Üşenmez da, "Yangına müdahale etmeye çalıştım. Bağırdık, zillere bastım dışarı çıksınlar diye yardım etmeye çalıştım" dedi.

Polisin ve itfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.


Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Son dakika haber | Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

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