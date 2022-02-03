KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI - Haberler
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KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY Acıbadem'de 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KADIKÖY Acıbadem'de 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu. Yangın çevredekilere panik yarattı.

Acıbadem Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle Acıbadem Caddesi kısa süreliğine kapatıldı. Kapatılan cadde yangın söndürüldükten sonra kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Yangın nedeniyle çevredekiler panik yaşadı.

Yangını gören esnaf Abdullah Pehlivan, Ben aşağıda çalışıyordum. İtfaiye araçlarının geldiğini gördüm. Sonra da yangın olduğunu fark ettim dedi.

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

KADIKÖY'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI; MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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