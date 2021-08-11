Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi yaz atölyeleri başladı.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi yaz atölyeleri başladı. Çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala, yazı eğlenerek ve öğrenerek bitirecekler.

Her yıl üç binden fazla çocuğa ücretsiz sanat eğitimi veren Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin yaz atölyeleri başladı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası bahçesine ve Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı'na kurulan atölyelere 5 - 13 yaş arası çocuklar ön kayıt olmadan, katılabilecek. Her salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 11.00'de başlayacak atölyeler, 40'ar dakika sürecek ve 15.40'da son bulacak. 2 Eylül'e kadar sürecek atölyelerde çocuklar; gitar, flüt, bağlama, baget kullanma, keman, çello, körüklü ve nefesli çalgılar gibi enstrümanlarla ve Orff tekniğiyle müzik dünyasını keşfedecek; bezden afişler yaparak el becerilerini geliştirecek ve ritim, dans atölyelerinde gönüllerince eğlenecek.

Atölye çalışmalarının gün, saat ve içerikleri ile ilgili detaylı bilgi Kadıköy Belediyesi'nin internet sayfasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri
Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:12:49. #1.14#

title